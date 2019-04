Salget hos Højbjerg Maskinfabrik rundede i 2017 1 mia. kr., og indtjeningen landede også rekordhøjt, men i 2018 kom selskabet fra 1945 ned på jorden igen.



Regnskabet for Højbjerg Maskinfabrik A/S viser, at omsætningen dykker under 1 mia. kr. igen...