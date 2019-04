Vestas-konkurrent i krise sikrer sig étårig finansiering

Vestas' tyske kriseramte konkurrent Senvion har onsdag sikret sig en etårig finansiering på 100 mio. euro. Samtidig fortæller selskabet, at det i årets første tre måneder har øget installationen af ny vindkapacitet med knap 120 pct.



Det fremgår af en meddelelse fra Senvion.



Gældspressede Senvion oplyste i sidste uge, at vindmølleproducenten ikke kunne nå til enighed med sine kreditorer, og mens fortsatte forhandlinger pågik, begærede selskabet sig selv i selvadministreret insolvens.



Den nye kreditfacilitet, som er aftalt med långivere og obligationsejere, gør det muligt for Senvion at fortsætte driften efter sidste uges insolvensbegæring, og allerede i denne uge vil koncernen kunne trække på kreditten.



Senvion fortæller samtidig, at selskabet trods krisen i første kvartal har øget installationerne for kunderne med 119 pct. til 366 megawatt. Fremgangen var trukket af vækst i Sydamerika, særligt med 120 megawatt i Chile og Argentina, og med 110 megawatt i Australien.



Senvion melder desuden om fremgang i perioden for serviceforretningen, der nu har 14,1 gigawatt, som koncernen vedligeholder og passer. Blandt andet servicerer Senvion 80 pct. af den kapacitet, som selskabet selv har opført, og ordrebogen på området er på 2,8 mia. euro med typisk tiårige serviceaftaler.



Allerede ved årets start stod det klart, at Senvion var under pres. Den 20. marts annoncerede koncernen så, at det havde udpeget Neil Robson til at være direktør for restrukturering - Chief Restructuring Officer - og at han ville være en vigtig medarbejder i finansieringsdiskussionerne, som er nødvendige for at understøtte den transformationsplan, der blev igangsat i januar i år.



Senvion udskød i februar offentliggørelsen af sit regnskab for 2018, mens det var i forhandlinger med sine kreditorer, som efter flere år med underskud havde strammet grebet om virksomheden.



