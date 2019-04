Maersk Drilling overvejer at afskedige medarbejdere på land i Norge for at reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten. Det skyldes blandet andet lejepriserne på rigge, som er lavere end tidligere.



Det skriver det norske branchemedie Sysla.



Det er særligt job på land, som kommer under lup, og det er eksempelvis job inden for finans, regnskab, logistik og IT.



Maersk Drillings direktør i Norge, Jakob Korsgaard, forklarer overfor Sysla, at der er små glimt af lys i markedet, men at det ikke er, som det har været.



- Selv om der er en øget aktivitet i markedet, er indtjeningen ikke, som den bør være. Det gælder både indenfor rig, offshore-service og den øvrige leverandørindustri. Vi skal drive en sund forretning med fornuftige marginer, og derfor laver vi løbende tiltag for at optimere driften, siger Jakob Korsgaard til Sysla.



Der er dog ikke truffet nogen endelig afgørelse om afskedigelserne, da det fortsat er i en tidlig fase, fastslår han.



Maersk Drilling, som på børsen i København går under navnet The Drilling Company of 1972, har indkaldt fagforeningen til forhandlinger.



Det gøres ifølge mediet, når det kan påvirke mere end 10 medarbejdere - enten ved at de bliver afskediget, eller at de får nye jobfunktioner.



Direktøren fortæller også, at det ikke har noget med den nylige børsnotering at gøre, men at det er for at forbedre konkurrenceevnen løbende.



/ritzau/FINANS