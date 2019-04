Qualcomm stiger onsdag til det højeste niveau i mere end fem år ifølge Bloomberg News, efter at selskabet har begravet stridsøksen med techgiganten Apple og indgået et stort forlig i den patenttvist, de to selskaber har haft i flere år.



Aftalen betyder, at selskaberne dropper retssager mod hinanden, og at Apple accepterer at betale en global patentlicens til Qualcomm, ligesom Apple indledningsvis vil betale et engangsbeløb til selskabet.



Patentlicens-aftalen gælder i seks år fra 1. april 2019, og Apple har en option på at forlænge den med yderligere to år. Derudover skal Qualcomm levere chips til Apples produkter flere år ud i fremtiden.



Striden mellem de to selskaber startede i 2016. Qualcomm beskyldte Apple for at bryde flere af chipproducentens patenter og krævede derfor milliarder af dollar i erstatning og anlagde en lang række retssager mod techgiganten.



Siden er beskyldningerne bølget frem og tilbage mellem de to selskaber, hvor der også er blevet afholdt flere retssager. I denne uge startede den seneste i San Diego, USA, men den indstilles nu - ligesom alle de andre.



Tirsdag steg Qualcomm-aktien 23,2 pct. på oven på nyheden. Onsdag stiger aktien yderligere 14,1 pct. til en pris på 80,39 dollar.



/ritzau/FINANS