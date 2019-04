Mette Maix forlader Flying Tiger: "Jeg må også konstatere, at jeg ikke har følt mig tilfreds med den ledelsesmæssige opstilling"

Mette Maix har sagt sin stilling som adm. direktør for Flying Tiger op efter under to år på posten. Det skyldes utilfredshed med ledelsesændringer i koncernen.



Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.



Mette Maix oplyser, at hun ikke er tilfreds med de ændringer i ledelsen, der er blevet foretaget tidligere i år.



"Jeg må også konstatere, at jeg ikke har følt mig tilfreds med den ledelsesmæssige opstilling, som blev vedtaget i januar, og derfor har jeg valgt at opsige min stilling," siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:



"Jeg er glad for, at vores forretningskoncept og brand har vist sig stærkt og levedygtigt i en periode med udfordringer for detailhandlen, og at virksomheden nu er godt på vej i den rigtige retning. Vi har truffet en række fremadrettede beslutninger, som jeg ikke er i tvivl om vil gøre Flying Tiger Copenhagen endnu stærkere, og som giver min afløser et godt grundlag at arbejde videre ud fra. Jeg ønsker ham og alle virksomhedens dygtige medarbejdere held og lykke med opgaven."



Hun erstattes af Martin Jermiin, som er tidligere partner i McKinsey og adm. direktør i Cembrit Holding..



Tages til efterretning



Bestyrelsesformand Vagn Sørensen vil tage Mette Maix's beslutning til efterretning.



"Mette Maix har været en stor gevinst for Flying Tiger Copenhagen, og jeg vil gerne takke hende for hendes store indsats og to års frugtbart samarbejde. I Martin Jermiin har vi fundet en afløser, der både kender kerneværdierne og maskinrummet i Flying Tiger Copenhagen, og det bliver hans opgave at fuldføre konsolideringen. Han har selv været med til at initiere processen, og bestyrelsen ser frem til at fortsætte samarbejdet med Martin som adm. direktør."



Martin Jermiin indtrådte i ledelsen ved siden af Mette Maix i januar 2019, men bliver nu ny adm. direktør med virkning fra 1. maj.



"Jeg har været meget glad for vores samarbejde. Vi har i fællesskab igangsat en stærk konsolideringsproces, som er et væsentligt skridt mod at fremtidssikre Flying Tiger Copenhagen. Den retning forbliver den samme, og jeg ser frem til at fortsætte arbejdet med hjælp fra hele organisationen og vores partnere rundt om i verden," siger Martin Jermiin i pressemeddelelsen.