MHI Vestas-boss: Havvind i USA skal gentænkes efter støtteophør

Det amerikanske marked for havvind er begyndt at tage fart, men priserne står til at stige næste år, hvis industrien ikke gentænker både den industrielle og logistiske opbygning.



Sådan lyder det fra Philippe Kavafyan, der er adm. direktør for MHI Vestas, i et interview med branchemediet Recharge.



Ifølge direktøren for havvindmølleproducenten, der er et joint venture-selskab mellem Mitsubishi Heavy Industries og Vestas, blev det amerikanske marked for havvind til virkelighed meget tidligere end forventet - og også større end forventet.



- Tricket er, at de første projekter er baseret på økonomi, der er sponsoreret af ITC, siger Philippe Kavafyan til Recharge.



SKATTERABATORDNING SLUTTER EFTER 2019



Den amerikanske ITC-tilskudsordning, der står for Investment Tax Credit, bliver udfaset helt ved udgangen af 2019. Tilskudsordningen blev indført for at gøre det attraktivt at opføre vedvarende energi for udviklere og investorer.



Ordningen sikrer blandt andet en skatterabat på nye vindprojekter, der i løbet af de seneste år er blevet udfaset gradvist. I 2018 lød skatterabatten på 18 pct. af udgifterne, mens den i 2019, det sidste år af ordningens levetid, er fastsat til 12 pct.



Satsen gælder for projekter, der begynder konstruktionen det pågældende år, og herefter får udviklerne gavn af ordningen i ti år frem. Projekter, der først opstartes næste år, står derfor ikke til at få del i skatterabatordningen.



Ifølge MHI Vestas-direktøren vil det amerikanske marked for havvind være bæredygtigt på lang sigt - også selv om skatterabatordningen ikke længere gælder.



Det vil dog kræve ændringer i logistikken, og at leverandørkæden ikke bare fragter de dele, der skal bruges til at opføre havvindparkerne, fra Europa til USA. Sidstnævnte er også noget, som vindmølleproducenten har planer om ændre.



- Vi overvejer, at vi måske vil producere vinger (i USA, red.), men vi skal ikke nødvendigvis selv gøre det. Vi vil måske have en partner, der gør det, siger Philippe Kavafyan til Recharge og tilføjer, at planen ikke bliver ført ud i livet, før MHI Vestas er blevet valgt som vindmølleleverandør til flere havvindprojekter i landet.



En anden udfordring for udviklerne af havvind i USA er Jones Act, som er en del af den amerikanske sølovgivning. Loven indebærer blandt andet, at varer, der bliver afsendt mellem amerikanske havne, skal fragtes med skibe, der sejler under amerikanske flag og også er bygget i landet.



VINEYARD WIND TOG HØJDE FOR ITC-ORDNING



Sidste år vandt konsortiet Vineyard Wind, der ejes af den danske infrastrukturfond Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og amerikanske Awangrid Renewables, den første udbudsrunde for havvind i den amerikanske stat Massachusetts.



Det skete dengang til overraskende lave priser, og ifølge Michael Hannibal, der er partner hos CIP, blev der taget højde for den amerikanske skatterabatordning, da buddet blev indgivet.



- Vores budpris tager højde for Investment Tax Credit (ITC), at der er tale om en 20-årig PPA (elkøbsaftale, red.), som bliver indeksreguleret og giver en god sikkerhed til en investering. Derudover har vi indregnet, at vi kan komme tidligt i gang, og vi har lavet en god portion ingeniørarbejde tidligt i projektet, fortalte han i august til Ritzau Finans.



Han fortalte samtidig, at det er tvivlsomt, om det prisniveau kan opretholdes, hvis udfasningen af ITC-ordningen ikke bliver fulgt op af en større teknisk innovation. Han henviste til eksempelvis større og mere effektive møller samt en ny fundamentsteknologi.



/ritzau/FINANS