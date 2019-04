Coloplast: Skuffet over FDA-beslutning - ændrer ikke forventninger

Det bliver mødt med skuffelse hos Coloplast, at de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, tirsdag informerede det danske selskab om, at det har besluttet at fjerne kirurgiske transvaginale net som behandlingsform mod nedsunken underliv.



Beslutningen betyder, at Coloplasts produkt Restorelle DirectFix Anterior ikke længere må markedsføres eller sælges i USA.



Produktet udgør dog kun cirka 0,2 pct. af Coloplasts samlede omsætning, og den finansielle påvirkning er derfor ubetydelig og påvirker ikke selskabets finansielle forventninger, lyder det i meddelelsen.



- Selvom salget af produkter, der behandler nedsunken underliv, udgør cirka 0,2 pct. af vores globale omsætning, tror vi på, at patienter og deres læger har ret til et udvalg af forskellige behandlingsformer.



"Vi er skuffede over FDA's beslutning, fordi den reducerer antallet af behandlingsformer for kvinder med nedsunken underliv. Vi vil fortsat tilbyde alternative behandlingsformer," siger administrerende direktør Kristian Villumsen i meddelelsen.



Coloplast og FDA har ifølge det danske selskab samarbejdet om 522 kliniske studier for at dokumentere den langsigtede effektivitet og sikkerhed ved brugen af transvaginale net.



En aktie i Coloplast koster onsdag ved 10-tiden 693,40 kr. efter et fald på 0,5 pct.