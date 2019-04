Relateret indhold Aktieordbog

Svenske Ericsson, der tjener sine penge på netværks- og kommunikationsteknologi, leverede langt bedre end ventet i første kvartal, hvor særligt driftsresultatet overgik markedets forventninger med flere længder.



Selskabet omsatte for 48,9 mia. svenske kr., mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Infront Data havde ventet 48,2 mia. svenske kr.



Det blev omsat til et justeret driftsresultat før renter og skat (EBIT) på 5,1 mia. svenske kr. mod ventet 3,94 mia. svenske kr. blandt analytikerne.



Den justerede driftsmargin blev dermed 10,4 pct. mod ventet 8,2 pct.



Det rapporterede driftsresultat, der også omfatter restruktureringsomkostninger, landede på 4,9 mia. svenske kr. mod ventet 2,82 mia. svenske kr.



Der er samtidig tale om ganske markant fremgang fra første kvartal sidste år, hvor omsætningen blev 43,4 mia. svenske kr., mens det justerede driftsresultat blev 0,9 mia. svenske kr., og den justerede margin var 2,0 pct.



Det er særligt salget af udstyr til 5G-netværk, der trækker op i Ericssons regnskabsbøger.



- Væksten var primært drevet af Nordamerika. Vores strategi om at samarbejde med førende kunder på førende markeder genererer både 5G-forretning og masser af erfaring i udrulningen og kommercialiseringen. Til dato har vi annonceret kommercielle 5G-aftaler med 18 operatører, hvilket i øjeblikket er mere end noget andet selskab, siger Börje Ekholm, der er administrerende direktør hos Ericsson, i regnskabet.



/ritzau/FINANS