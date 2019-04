Schweizisk-svensk industrikæmpe siger farvel til topchefen i regnskab

Industriselskabet ABB, der er en sammensmeltning af svenske ASEA og schweiziske Brown, Boveri & Cie, siger i forbindelse med aflæggelsen af selskabets regnskab for første kvartal onsdag morgen farvel til sin topchef, Ulrich Spiesshofer.



Fratrædelsen sker efter en gensidig aftale oplyser selskabet, og i stedet overtager bestyrelsesformand Peter Voser rollen som midlertidig topchef, indtil der er fundet en permanent afløser for Ulrich Spiesshofer.



I første kvartal levede salget i ABB op til forventningerne, mens driftsresultatet omvendt skuffede.



ABB omsatte i de første tre måneder af året for 6,85 mia. dollar mod ventet 6,86 mia. dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Infront Data.



Det operationelle driftsresultat (EBITA) blev 766 mio. dollar, mens analytikerne havde ventet 801 mio. dollar på den post ifølge Infront Datas estimater.



ABB's ordreindgang blev i første kvartal 7613 mio. dollar mod ventet 7649 mio. dollar blandt analytikerne.



/ritzau/FINANS