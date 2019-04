Netflix skuffer med forventningerne til kundevæksten

Den amerikanske streaminggigant Netflix har tirsdag aften lagt sine tal for årets første tre måneder frem. Det var et stærkere kvartal end ventet, men omvendt skuffede koncernen med sin guidance for kundevæksten i andet kvartal.



Aktien faldt indledningsvist med så meget som 9,3 pct. i eftermarkedet, da nervøse investorer trykkede på salgsknappen, men aktien rettede sig hurtigt igen til et fald på blot 1,0 pct.



Igennem kvartalet så Netflix sit kundenummer vokse med 9,60 mio. abonnementer, hvilket var kvartalsrekord og pænt mere, end analytikerne havde ventet, ifølge Bloomberg News, da konsensus her lød på 8,94 mio. nye kunder.



Netflix så især en fremgang internationalt med et plus på 7,86 mio. kunder, mens væksten i USA var på 1,74 mio. kunder. Netflix har nu næsten 149 mio. abonnementer over hele verden.



Selskabet regner dog kun med en nettovækst på 5,00 mio. abonnementer i andet kvartal mod Wall Streets tro på 6,09 mio. kunder. I et aktionærbrev forklarer topchef Reed Hastings, at løftede priser påvirker kundefrafaldet.



"Vi arbejder os igennem en række prisforhøjelser i USA, Brasilien, Mexico og dele af Europa. Reaktionen i USA er indtil nu, som vi ventede, og det følger ensartet det, vi så i Canada efter vores forhøjelser i fjerde kvartal 2018, hvor vores bruttovækst er upåvirket, og vi ser en beskeden kortsigtet churn-effekt, efterhånden som medlemmer accepterer prisforandringen," hedder det.



Netflix regner med, at væksten i USA i andet kvartal falder til blot 0,3 mio. nye kunder, altså næsten vil stå stille, mens der internationalt altså er udsigt til et plus på 4,7 mio. kunder.



Netflix kom gennem første kvartal med et overskud per aktie på 76 cent, mens omsætningen landede på 4,52 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 58 cent og en omsætning på 4,50 mia. dollar.



Streaminggiganten regner samtidig i andet kvartal med at nå en lidt svag omsætning på 4,93 mia. dollar mod konsensus på 4,95 mia. dollar. Indtjeningsforventningerne skuffer dog yderligere, da Netflix ser en indtjening per aktie på 55 cent mod ventede 99 cent.



/ritzau/FINANS