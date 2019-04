Danske havmølleparker udskudt: Bladt aflyser nordjysk jobfest

Jobfesten hos den nordjyske industrivirksomhed Bladt er aflyst. Bladt Industries i Aalborg skulle levere såkaldte monopæle, som vindmøllerne kunne stilles op på i to planlagte store havmølleparker ud for den jyske vestkyst og havde bebudet, at der derfor skulle ansættes 100-150 nye medarbejdere.



Men havmølleparkernes bygherre energiselskabet Vattenfall har udskudt opførelsen af Vesterhav Syd og Vesterhav Nord i tre år. Det skete, da Energiklagenævnet, efter klager fra oprørte, vedholdende sommerhusejere, besluttede, at der skal laves et tillæg til den oprindelige miljøvurdering.



Og beslutningen rammer så leverandører som Bladt.



"Det er yderst uheldigt for os. Vi får ikke muligheden for at skabe 100-150 nye arbejdspladser, som planen var. I stedet for at sætte kursen mod vækst, skal vi kæmpe for at vedligeholde niveauet. Vi prøver at fremskynde de ordrer, vi har, og så skal vi prøve at få nye ind i 2020, som kan udfylde det hul, der er opstået, siger topchef hos Bladt Industries, Klaus Steen Mortensen, til Nordjyske.



Han ved ikke, om ordren bare genoptages om tre år, eller om den leverance, han havde vundet, skal i udbud igen.