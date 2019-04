Relateret indhold Aktieordbog

Det tyske onlinemodehus Zalando løb med en stor del af opmærksomheden tirsdag, hvor selskabets aktie endte som en af de ultimative højdespringere i Europa.



Tirsdagen bød på en positiv stemning på tværs af Europa. Det britiske FTSE 100-indeks steg 0,4 pct., det franske CAC 40-indeks gik også 0,4 pct. frem, og det tyske DAX-indeks vandt 0,7 pct. Samtidig steg det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks 0,4 pct.



Zalando, der blandt andet sælger sko og tøj fra sin e-handelsplatform, var med til at trække op i det fælleseuropæiske indeks, hvor en stigning på 10,5 pct. sikrede aktien pladsen helt i toppen.



Kursstigningen følger oven på en meddelelse fra det tyske selskab, hvori det fortæller, at det for første kvartal har haft en ordinær driftsindtjening (EBIT) på et encifret millionbeløb.



Det er en del bedre end ventet af analytikerne, som ifølge estimater indsamlet af selskabet selv havde regnet med et underskud på 10 mio. euro.



- Vi er tilfredse med vores udvikling i første kvartal, hvor vi demonstrerer, at vi er fokuseret på stærk eksekvering. Resultaterne er på linje med, hvad selskabet venter for helåret, siger David Schröder, Zalandos finansdirektør, i meddelelsen.



Irske Kingspan, der producerer byggematerialer og konkurrerer med blandt andet Rockwool, klarede sig også godt tirsdag, hvor selskabets aktie steg 2,5 pct. på børsen i London.



Tirsdag kom det frem, at selskabet ifølge Bloomberg News er interesseret i at overtage belgiske Recticels divisioner inden for isolering og fleksibelt skum. Kingspan skulle allerede have tilbudt at betale 700 mio. euro - eller omkring 5,2 mia. kr. - for de to divisioner.



Opkøbsmålet Recticel steg 20,8 pct. på børsen i Bruxelles.



Rekrutteringsselskabet Hays faldt omvendt 2,6 pct., efter at selskabet fra morgenstunden præsenterede tal for tredje kvartal af det skæve regnskabsår, som ikke levede helt op til analytikernes forventninger.



Det er ifølge Bloomberg News særligt væksten på det tyske marked, som skuffede i kvartalet.



