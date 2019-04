Coloplast skal fjerne underlivs-forstærker fra amerikanske marked

(Opdateret) Coloplast og dets amerikanske konkurrent Boston Scientific har tirsdag fået et påbud fra de amerikanske sundhedsmyndigheder om at fjerne et såkaldt transvaginalt mesh-produkt fra markedet i USA.



Det fremgår af en meddelelse fra Food and Drug Administration (FDA) tirsdag.



Populært og meget forenklet forklaret er der tale om net, der bruges til forstærkning af muskulaturen i kvinders underliv.



FDA begrunder sin beslutning med, at de to udbydere ikke har "demonstreret en rimelig grad af sikkerhed og effektivitet for disse enheder", hvilket nu er et standardkrav, som stilles, inden produkter kan få tilladelse til at blive markedsført, efter at produkttyperne i 2016 blev omklassificeret af sundhedsmyndighederne.



Hos Coloplast har man dog ingen kommentarer til beslutningen fra Food & Drug Administrations (FDA) side, men den danske medicokoncerns presseafdeling oplyser dog til Ritzau Finans, at det berørte produkt vedrører 0,2 pct. af selskabets omsætning.



Konkurrenten Boston Scientific, der skal fjerne de to produkter, man havde søgt om tilladelse til fortsat at markedsføre, falder med 5,6 pct. på nyheden på børsen i USA.



- Selskaberne har ti dage til at indsende deres planer for at trække disse produkter fra markedet, skriver FDA i sin beslutning.



I starten af 2016 reklassificerede de amerikanske sundhedsmyndigheder transvaginale net til behandling af nedsunket underliv til højrisiko-kategorien, "Class 3", og det betyder, at producenterne skal kunne bevise, at produkterne er sikre.



De transvaginale net benyttes til behandling af nedsunket underliv, men siden deres lancering på markedet for snart 20 år siden, er der blevet rapporteret adskillige alvorlige bivirkninger ved brugen. Coloplast har sat over 5 mia. kr. til side til erstatninger for at forlige søgsmål om produktansvar i den forbindelse.



/ritzau/FINANS