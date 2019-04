Disney er ny konkurrent: Netflix har mere på spil nu

Det er fortsat tilstrømningen af nye abonnenter, som vil være i fokus for Netflix, når streamingtjenesten aflægger sit regnskab for første kvartal - særligt efter at nye konkurrenter som Walt Disney med streamingtjenesten Disney+ har meldt sin ankomst.



Regnskabet ventes at blive offentliggjort efter lukketid i USA tirsdag, og aktien stiger med 2,4 pct. i dagens handel, efter at den i sidste uge faldt efter nyheder om Disney+.



Det skriver Bloomberg News.



Analytikerne venter ifølge Bloomberg News, at der vil være 8,94 mio. nye betalende abonnenter i første kvartal, hvor 7,33 mio af dem er udenfor USA. I andet kvartal venter analytikerne en tilstrømning på 6,09 mio. nye kunder.



Samtidig venter analytikerne adspurgt af Bloomberg News en omsætning på 4,51 mia. dollar i første kvartal. I samme periode sidste år lød omsætningen på 3,7 mia. dollar.



Netflix-aktien kom i modvind fredag, hvor den faldt med 4,5 pct., efter at det kom frem, at Disney+, som lanceres den 12 november, vil koste 7 dollar om måneden mod Netflix' pris på 11 dollar.



Analytikerne ser stadig Netflix som markedsleder på streamingmarkedet, og den øgede konkurrence kan blot skabe mere værdi på det marked fremadrettet.



- Overordnet set er der plads til flere streaming-services, så vi ser ikke Disneys indtog som nogen signifikant ulempe for Netflix. I hvert fald ikke på den korte bane, siger chefanalytiker hos Saxo Bank Peter Garnry til Wall street Journal.



Der er i øjeblikket hårdere konkurrence på indholdssiden forud for premieren på Disneys nye Avengers-film, ligesom Game of Thrones i øjeblikket kan ses på HBO, som er ejet af AT&T.



Ifølge Bloomberg Intelligence burde momentum vende tilbage indholdsmæssigt for Netflix, når tredje sæson af Stranger Things rammer i starten af juli.



