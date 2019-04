Softwareselskabet Cbrain, der leverer it-systemer til den offentlige administration, har de seneste dage øget sin markedsværdi med omtrent 70 pct.



Det er især en ordre til en unavngiven tysk myndighed, som har fået aktiekursen til at lette med raketfart. Det er også ordrer eller mangel på samme, som tidligere har skabt store bevægelser i aktien, mener investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen.



- Jeg tror, at fortiden spiller meget ind, hvor det har været ordrerne, som har drevet aktien meget. De her ordrer har ført til opjusteringer, og manglen på ordrer har ført til nedjusteringer. Så det har været sådan en karruseltur. Historien generelt er, at det har været en aktie, der har bevæget sig meget, siger Per Hansen.



Cbrain har ikke ønsket at oplyse, hvilken myndighed i Tyskland som selskabet skal levere software til, men det er den sjette ordre, som softwareselskabet har vundet hos denne myndighed, der befinder sig i den tyske centraladministration.



Administrerende direktør i Cbrain Per Tejs Knudsen har heller ikke ønsket at oplyse størrelsen på ordren, men har dog røbet, at kunden i sig selv kan trække en stor omsætning.



Cbrain-aktien stiger tirsdag eftermiddag med 31,5 pct., og investeringsøkonomen fra Nordnet påpeger, at det er en aktie med schwung i, og at det er en aktie, som de private handler meget i, fordi den bevæger sig meget.



- Cbrain er en aktie, de private handler meget i. De kan godt lide, at der er afregning ved kasse et, og de giver egentlig bare udtryk for enten deres glæde eller frustration. Der er ikke så meget midtimellem. Der er enten fuld sol eller fuld storm, siger Per Hansen.



Cbrain har siden fredag, hvor ordren blev annonceret, øget sin markedsværdi med flere hundrede mio. kr. Sammenlignet med ved børslukning torsdag er markedsværdien steget omkring 330 mio. kr., så selskabet nu er værdisat til cirka 794 mio. kr.



/ritzau/FINANS