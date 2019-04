Siemens Gamesa i 1000 megawatt-aftale om møller til stort fransk havprojekt

Den tysk-spanske vindmølleproducent Siemens Gamesa med meget stor produktion i Danmark kan for anden dag i træk løfte sløret for en stor aftale på havmølleområdet.



Tirsdag oplyser selskabet, at det er blevet valgt af Eolien Maritime France som foretrukken til at levere og servicere havmølleprojekter på næsten 1 gigawatt i Frankrig.



Parterne har mere specifikt indgået en rammeaftale om at levere op til 1000 megawatt til to havmølleprojekter ud for den franske kyst, og i aftalen er inkluderet en op til 15-årig serviceaftale.



- Leveringen og service af vindmøllerne er stadig underlagt indgåelse af en kontrakt og en endelig investeringsbeslutning, skriver Siemens Gamesa i meddelelsen.



Nyheden kommer efter meddelelsen mandag om, at Vattenfall har indgået aftale med Siemens Gamesa om anvendelse af de nyest tilgængelige vindmøller på 10 megawatt til selskabets udbygning i Holland.



Det omfatter i første omgang omfatter 76 møller, men tallet kan vokse til 152 møller, hvis det svenske energiselskab vinder en yderligere auktion.



/ritzau/FINANS