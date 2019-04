Irske Kingspan, der producerer byggematerialer og konkurrerer med blandt andet Rockwool, er interesseret i at overtage belgiske Recticels divisioner inden for isolering og fleksibelt skum.



Det skriver Bloomberg News.



Kingspan skal allerede have tilbudt at betale 700 mio. euro - eller omkring 5,2 mia. kr. - for de to divisioner.



Foruden de divisioner, der arbejder med isolering og fleksibelt skum, har Recticel to andre kerneforretninger. De er fokuseret mod sengetøj og bilindustrien.



Hvis handlen går igennem, ser det ikke ud til, at Kingspan har i sinde at beholde begge divisioner. Ifølge Bloomberg News er der således indgået en forudgående aftale med en tredjepart omkring overtagelse af alle aktiverne inden for fleksibelt skum.



På børsen i Bruxelles sender opkøbshistorien Recticel-aktien op med 20,8 pct., samtidig med at Kingspan-aktien stiger 1,2 pct.



Recticel henter omkring 93 pct. af sin samlede omsætning fra Europa. Selskabet sælger også til USA og Asien.



/ritzau/FINANS