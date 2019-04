Aston Martin vil også være med på elbil-bølgen: Lancerer elbil med 800 hestekræfter

Den britiske luksusbilproducent Aston Martin har under Shanghai Motor Show tirsdag lanceret sit første bud på en elektrisk bil. Det skriver bl.a. CNN Men selvom Aston Martin nu har lanceret sin første elbil, bliver det ikke alle med tegnebogen i orden, der kan fragte sig rundt i den firedørs sedan, Rapide E.Der produceres nemlig blot 155 af slagsen, og herefter vil Aston Martin overlade elbilproduktionen til Lagonda, som vil beskæftige sig med udelukkende at sælge luksuriøse elbiler.Rapide E er ifølge producenten en elektrisk version af Rapide S-modellen, og det 800-volt store batteri med 65.000 kWH i bilen driver to mindre elmotorer ved baghjulene.Bilen vil have over 600 hestekræfter, kan køre op mod 250 km/t, og kan nå fra 0-100 km/t på under fire sekunder.Prisen bliver omkring 2,1 mio. kr, før de danske afgifter, og for den pris kan man køre 320 km. pr. ladning.