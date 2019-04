Zalando-aktien skyder op efter overraskende overskud i første kvartal

Zalando, der blandt andet sælger sko og tøj fra sin e-handelsplatform, springer til vejrs på børsen i Frankfurt tirsdag morgen.Kursstigningen følger oven på en meddelelse fra det tyske selskab, hvori det fortæller, at det for første kvartal har haft en justeret driftsindtjening (ebit) på et encifret millionbeløb. Det er en del bedre end ventet af analytikerne, som ifølge estimater indsamlet af selskabet selv havde regnet med et underskud på 10 mio. euro."Vi er tilfredse med vores udvikling i første kvartal, hvor vi demonstrerer, at vi er fokuseret på stærk eksekvering. Resultaterne er på linje med, hvad selskabet venter for helåret," siger David Schröder, Zalandos finansdirektør, i meddelelsen.Med tirsdagens positive overraskelse er det nu fjerde gang i streg, at Zalandos driftsindtjening har overgået analytikernes estimater, skriver Bloomberg News. Forud for det havde selskabet skuffet fem gange i træk.Tirsdag morgen stiger Zalando-aktien med 9,8 pct. til 41,19 euro på børsen i Frankfurt./ritzau/FINANS