Maersk Line, der er verdens største rederi, opfordrer regeringer til ikke at støtte alt for mange bestillinger af nye skibsbyggerier i et container shipping-marked, som i forvejen er præget af overkapacitet.



Det skriver branchemediet Tradewinds.



- Hvis stater hjælper operatører på måder, der vil føre til introduktion af kapacitet, som ellers ikke ville være blevet introduceret, så forstyrrer det markedernes evne til at regulere dem selv og opnå en sund balance mellem udbud og efterspørgsel, siger Robbert van Trooijen, der er Maersk Lines regionale direktør for Asien-Stillehavsområdet, ifølge Tradewinds.



Siden andel halvdel af sidste år har statstilknyttede selskaber i Asien stået bag alle de 34 bestillinger vedrørende bygningen af nye skibe, som er større end 10.000 tyvefodscontainere (TEU), skriver Tradewinds med henvisning til data fra Clarksons.



Den globale containerkapacitet nåede i starten af i år op på 22 mio. TEU. Til sammenligning var den globale containerkapacitet for ti år siden på 12 mio. TEU - eller tæt ved det halve - ifølge Bimco.



Kapaciteten ventes at vokse med 3,4 pct. i indeværende år, hvilket ifølge Tradewinds ventes at overgå efterspørgslen i markedet - blandt andet på grund af forstyrrelser i den globale samhandel og en nedbremsning i den globale økonomi.



/ritzau/FINANS