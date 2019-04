Tiger-ejer hyrer storbanker til at hjælpe med mulig børsnotering

Den svenske kapitalfond EQT, der blandt andet ejer Flying Tiger Copenhagen-kæden, har hyret storbankerne Goldman Sachs og Morgan Stanley som rådgivere i en strategisk gennemgang, som på sigt kan føre til en børsnotering.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til unavngivne kilder.



Ansættelsen af Goldman Sachs og Morgan Stanley følger, efter at der tidligere har været meldinger om, at EQT også har hyret SEB og JPMorgan til at hjælpe med evalueringen.



Ved en børsnotering kan EQT opnå en værdisættelse på omkring 4 mia. euro eller 30 mia. kr., skriver Bloomberg News.



Bloomberg News skriver, at EQT ud over en børsnotering overvejer at sælge en minoritetspost i virksomheden til en strategisk investor.



Dyal Capital Partners, der har købt minoritetsandele i kapitalforvaltere som eksempelvis Cerberus og Vista Equity Partners, er ifølge Bloomberg News et af flere selskaber, som allerede har vist interesse for EQT.



Ud over Flying Tiger Copenhagen-kæden er EQT blandt andet kendt for at eje de ligeledes danske virksomheder Nordic Aviation Capital og Fertin Pharma.



