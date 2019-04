Tesla-ejer får millionkontrakt med Nasa: Skal sende raket til kollision med asteroide

Tesla-ejer Elon Musks raketvirksomhed SpaceX har fået en kontrakt med Nasa, som er den amerikanske rumfartsadministration, til en værdi af 69 mio. dollar, svarende til godt 455 mio. kr.Det skriver Nasa i en pressemeddelelse For de penge skal SpaceX sørge for opsendelsen af et rumfartøj, der skal indgå i Nasas testmission "DART", Double Asteroid Redirection Test.Testmissionens opsendelse er planlagt til juni 2021, hvor en SpaceX Falcon 9-raket bliver sendt afsted fra en militærbase i Californien, oplyser Nasa i en meddelelse.Missionen, som er den første af sin slags, skal forsøge at påvise muligheden for at aflede en asteroide ved at kollidere et rumfartøj mod asteroiden med høj fart.Asteroiden er den såkaldte Dudymos lillemåne, som rumfartøjet skal kollidere med i oktober 2022, hvor asteroiden vil være inden for 11 mio. km. af jorden.Det er dog ikke første gang, at Elon Musks raketvirksomhed lander en aftale med Nasa. Virksomheden har vundet over 15 kontrakter med Nasa, som bl.a. har inkluderet at opsende fornødenheder til Den Internationale Rumstation.