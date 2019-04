Hulu køber minoritetspost fra AT&T - værdisat til 15 mia dollar

Relateret indhold Artikler

Hulu, der er en online tv-platform i USA, har mandag overtaget en ejerandel svarende til 9,5 pct. i sig selv fra AT&T. Hulu, som nu er kontrolleret af Walt Disney efter sidste års overtagelse af aktiviteterne i 21st Century Fox, betaler 1,43 mia. dollar for aktieposten, og det værdisætter selskabet til 15 mia. dollar.



Hulu var oprindeligt ejet af fire aktører, Disney, 21st Century Fox, Comcast og AT&T, men da Disney sidste år betalte 71 mia. dollar for 21st Century Fox, fik det amerikanske medieselskab majoriteten i Hulu.



AT&T gennemførte sidste år en overtagelse af Time Warner for 85 mia. dollar, og underholdningskoncernen vil fortsat være samarbejdspartner med Hulu og levere indhold til platformen.



Hulu blev startet i 2008 og har mere end 25 mio. kunder i USA.



/ritzau/FINANS