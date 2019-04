MT Højgaards nye formand vil skære forretningen til

Efter at have gennemført en mere forenklet selskabsstruktur skal den nye bestyrelse i MT Højgaard gennemgå entreprenørkoncernens mange forretningsområder, og det kan ske, at der skal skæres områder fra.



Det skriver Finans.



"Når man gaber over så mange kompetenceområder, er det vigtigt løbende at kigge på, hvor vi skal snitte til, og hvor vi skal ekspandere," siger bestyrelsesformand Carsten Dilling til Finans.



MT Højgaard er aktiv inden for store bygge- og anlægsprojekter, men gør sig også i modulbyggeri, projektudvikling og renovering, ligesom selskabet eksempelvis har aktiviteter på Maldiverne og i Vestafrika. Derfor skal en analyse af kompetencerne nu gennemføres.



"Vi skal forholde os kritisk til, hvor vi får mest profitabilitet ud af de ressourcer og penge, vi investerer, og dermed begynde at træffe nogle strategiske til- og fravalg," forklarer bestyrelsesformanden, som oplyser at både frasalg og tilkøb kan komme på tale.



MT Højgaard har gennem de senere år oplevet store underskud. Det har ifølge Finans primært været forårsaget af store anlægsprojekter, mens datterselskaberne har leveret plusser. Kerneforretningen omkring bygge- og anlæg vil den nye formand dog ikke røre.



Ritzau/FINANS