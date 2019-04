Vestas-chef ser fortsat vækst i USA efter støtteudløb

Chefen for Vestas' amerikanske forretning, Chris Brown, spår ikke et noget fald i aktiviteten på det store marked i USA, selv om det store skattestøtteordning, PTC, om nogle år udfases helt.



Det skriver Finans.



"Væksten vil se anderledes ud, end vi er vant til ... Projektudviklere er nødt til at lave nye formularer til at beregne omkostninger og værdi efter PTC'en. Nogle vil nok blive overraskede over, hvordan økonomien lægger op til en ny vækstfase for industrien," skriver Brown i Greentechmedia.com ifølge Finans.



Vestas-chefen henviser til reducerede kapitalomkostninger, øget effektivitet i vindmøller og prisfald som årsagen til, at selv uden støtte vil vindenergi også være konkurrencedygtigt efter PTC-ordningens udløb.



USA var i 2018 Vestas' største marked målt på kapacitetsopstilling - tre gange større end nummer to, som var Mexico. Desuden var Americas-regionen, med både nord og syd, den største målt på ordrer sidste år, skriver Finans.



Ritzau/FINANS