Lufthansa gik i minus i første kvartal

Det store tyske luftfartsselskab Lufthansa svingede i første kvartal fra plus i samme periode sidste år til et minus i år. Det fremgår af en meddelelse fra koncernen.



Det justerede driftsresultat, målt på EBIT, landede i første kvartal på et minus på 336 mio. euro eller 2,5 mia. kr. mod et plus på 56 mio. euro i første kvartal af 2018.



Det tyske luftfartsselskab begrunder den negative udvikling med en stigning i brændstofudgifterne på 202 mio. euro, ligesom overkapaciteten i Europa får skylden for at have presset billetpriserne nedad. Samtidig var de første tre måneder af sidste år hjulpet af en reduktion i kapaciteten i Europa, da Air Berlin gik konkurs.



Lufthansa regner fortsat med at at levere en justeret driftsmargin, EBIT, i intervallet 6,5 til 8,0 pct. i hele 2019, og i det igangværende andet kvartal ventes enhedsomsætningen at stige på årsbasis på grund af "favorable bookingniveauer" og en "klar opbremsning" i markedets kapacitetsvækst.



