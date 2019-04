Skuffende frasalg sender markedsføringskæmpe til bunds

Relateret indhold Aktieordbog

Alliance Data Systems, som gør sig inden for datadrevne og transaktionsbaserede marketingløsninger, falder mest af alle i S&P 500-indekset mandag, da aktien smider 10,3 pct.



Nedturen skyldes, at selskabet har annonceret frasalget af sin marketingenhed, Epsilon, for 4,4 mia. dollar. Problemet med den ellers gode nyhed er, at prisen skuffer, da unavngivne kilder tæt på frasalget over for Bloomberg News i sidste uge talte om en salgspris på 5,0 mia. dollar.



Alliance Data Systems, som har en årlig omsætning på knap 8 mia. dollar, har på den baggrund også fået sænket sin anbefaling hos to analysehuse, Caintinc og BMO, mens andre har peget på, at den tilbageværende forretning ikke kan retfærdiggøre den nuværende markedsværdi på knap 8,6 mia. dollar og derfor har sænket deres kursmål for aktien.



Køberen af Epsilon er franske Publicis, der mandag steg med 1,2 pct. på børsen i Paris efter offentliggørelsen af opkøbet.



/ritzau/FINANS