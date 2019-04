Bioporto har fundet en ny administrerende direktør til sit amerikanske datterselskab Bioporto Diagnostics. Amy Winslow skal overtage tøjlerne.



Hun kommer fra et job som administrerende direktør hos Magellan Diagnostics.



Det skriver BioPorto i en meddelelse.



Hun tiltræder i april, og skal gøre den amerikanske del af Bioporto klar til, en ventet godkendelse nyreskadetesten NGAL i USA.



"Jeg er glad for at byde Amy velkommen til BioPortos ledelsesteam. Da vi forbereder FDA-godkendelse af NGAL-testen, er det afgørende at etablere en stærk tilstedeværelse i USA for at levere hurtig vækst."



"Amy har ansvaret for at opbygge den amerikanske kommercielle organisation og lancere testen efter godkendelse," siger administrerende direktør i Bioporto Peter Mørch Eriksen i meddelelsen.



Ritzau/FINANS