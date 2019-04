Norwegian indstiller Niels Smedegaard som bestyrelsesformand

Norwegians valgkomite indstiller Niels Smedegaard som ny bestyrelsesformand. Det skriver flyselskabet i en meddelelse.



Niels Smedegaard er koncernchef i DFDS frem til udgangen af april og har tidligere haft ledende roller i selskaber som Gate Gorumet Group, Swissair og SAS.



Generalforsamlingen afholdes 7. maj, hvor valgkomiteen foreslår Ingrid Elvira Leisner som nyt bestyrelsesmedlem.



Den tidligere bestyrelsesformand i det norske flyselskab, Bjørn Kise, valgte at fratræde sin stilling marts efter ni år på posten. Han har været formand siden 2010 samt medlem af bestyrelsen siden 1993, og han fratræder officielt sin stilling efter generalforsamlingen den 7. maj.



Det oplyste selskabet i en meddelelse i begyndelsen af marts.



"Beslutningen om at træde ud af bestyrelsen er udelukkende min egen, og beslutningen har ikke været nem. Jeg er dog sikker på, at det er den rigtige beslutning, og med min alder er det naturligt, at der skal nye kræfter til," sagde Bjørn Kise i meddelelsen.



