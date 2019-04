Bernstein ser udskudt væksthop for Genmabs vidundermiddel: "Vi er ikke overbevist og venter, at kapaciteten vil være en hindring"

Det amerikanske finanshus Bernstein tror på, at Genmab er en god langsigtet investering, men udviklingen i værdien kommer ikke i en lige opadgående kurve. Der vil være bump på vejen, og salgstal fra Johnson & Johnson senere tirsdag kan give sådan et bump."Investorernes opmærksomhed er på Darzalex-salget. En fortsat svækkelse af væksten kan byde på et godt indgangsniveau i aktien," skriver Wimal Kapadia, medicinalanalytiker i Bernstein i et notat. Han mener, at man som langsigtet investor ikke skal fokusere så meget på de kvartalsvise udsving i salget, selv om det også vil give udslag i aktiekursen, da hedgefonde formentlig vil spekulere i kvartalstallene.Sidst Johnson & Johnson offentliggjorde salgstal for Darzalex, blev aktiemarkedet skuffet, da det så ud til at salget aftog, og det gav bekymring for prognosen for 2019. Barren for Darzalex-salget blev dog sat højt med en prognose på 3 mia. dollar for 2019–50 pct. over salget i 2018-i forbindelse med Genmabs årsregnskab i februar.I det seneste kvartal var der stærk vækst i salget af Darzalex uden for USA, men i USA er der fortsat ikke nok pladser til patienter, som skal sidde timevis i såkaldte infusionsstole, for at få den intravenøse behandling med Darzalex. Det betød, at salget i USA skuffede.De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har sat kræftmidlet i overhalingssporet i forhold til den mulige godkendelse i USA til behandling af nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft i kombination med Revlimid. Det har været med til at løfte aktien, der er steget godt 8 pct. indtil nu i 2019.Spørgsmålet er så om en godkendelse til brug i nydiagnosticerede, også kaldet første linje af behandlingen, der er lige om hjørnet og ventes i dette kvartal, vil betyde en acceleration af salget, der gør vejen mod de 3 mia. dollar nemmere?Topchef Jan van de Winkel har argumenteret for, at det vil ske, og at den månedlige tilvækst i salget vil være 50 pct. højere i løbet af kort tid, da det i runde tal giver Genmab adgang til dobbelt så mange patienter i USA."Vi er ikke overbevist og venter, at kapaciteten vil være en hindring. Både førstelinjepatienter og andenlinjepatienter har brug for de samme stole, så vi vil på kort sigt ignorere støjen og vente på den subkutane version (af Darzalex, red.)," skriver Wimal Kapadia.Positive forsøgsresultater for netop den subkutane formulering af Darzalex, der kan nedsætte behandlingstiden fra flere timer til få minutter har også understøttet aktien i år. Det skyldes, at den nye version betyder, at man i stedet for at give lægemidlet som intravenøs behandling, giver en indsprøjtning under huden. Det vil overflødiggøre behovet for infusionsstole og samtidig virker som et værn mod rivaler, der på vej mod markedet.Bernstein mener, at først når den subkutane version er godkendt og kan sendes på markedet, så vil væksten i Darzalex-salget se en væsentlig acceleration. Den kan potentielt være klar til markedet, tidligt i 2020, måske før."Den subkutane version er fortsat det ægte vendepunkt for væksten i Darzalex," skriver Wimal Kapadia.Bernstein estimerer, at Darzalex når et årligt salg på 9,5 mia. dollar på toppen, og mener, at det på et tidspunkt vil blive brugt i alle patienter med knoglemarvskræft, og den enkelte patient vil blive behandlet med lægemidlet i længere tid end aktiemarkedet forventer i dag, skriver finanshuset.Bernstein har en købsanbefaling af Genmab med et kursmål på 1350.Salget af Darzalex ventes ifølge investeringsbanken JP Morgan at være nået 640 mio. dollar i første kvartal, hvoraf 350 mio. dollar er solgt i USA og 290 mio. dollar i resten af verden."I USA peger salgstal fra Symphony på 227 mio. dollar i januar og februar, svarende til en vækst på 41 pct. fra samme periode i 2018, og vi venter et salg på omtrent 121 mio. dollar i marts, hvilket vil være en vækst på 27 pct. på årsbasis," skriver JP Morgan i en kommentar.Salget i første kvartal ventes at give Genmab en royaltyindtægt på 510 mio. kr., svarende til en royaltyprocent på 12 pct., vurderer investeringsbanken. Til sammenligning regner Bernstein med en royaltyindtægt på 500 mio. kr., og gennemsnittet af analytikere, ifølge Bloomberg, estimerer en royaltyindtægt til Genmab på 506 mio. kr.