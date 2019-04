Konsulentvirksomhed er ny sponsor for FCK's e-sport-sats

Sport behøver ikke længere at involvere bolde eller løbesko. I dag kan et headset og hurtige fingre på et tastatur være tilstrækkeligt, hvis du vil være elitesportsmand.



E-sporten har nemlig indtaget sportsverden. Og derfor er sportsgrenen begyndt at tiltrække sponsorater på lige fod med andre sportsgrene.



Én af de virksomheder, som har valgt at sponsorere en e-sportsorganisation, er konsulentvirksomheden Capgemini. Virksomheden har valgt at opbygge et længerevarende partnerskab med den danske e-sportsorganisation North, der er ejet af FC København og Nordisk Film, og som spiller ved mesterskaber verden over.



Capgemini er en global konsulentvirksomhed med speciale i digitale tjenester. Det er et selskab med over 200.000 medlemmer i mere end 40 lande, og som i 2018 rapporterede indtægter på 13,2 mia. euro.



"Der er mange af vores samarbejdspartnere hos vores eksisterende og potentielle kunder, som interesserer sig meget for e-sport. Derfor er det en god kontekst at blive synlig i ift. det kommercielle," siger adm. direktør i Capgemini, Anders Sejersdal.



Samtidig har Capgemini rigtig mange medarbejdere, der selv er glade for at spille computer og følger både Counterstrike og Fifa, som er de spil, North også dyrker. Men fansene er ikke kun at finde internt i virksomheden, fortæller Anders Sejersdal. Og det er en af grundene til, at Capgemini har valgt sponsorere North.



"Der er rigtig mange North-fans, der har it-kompetencer. Dem kunne vi godt tænke os at lave forretning med og rekruttere," siger han.



Hvor stort sponsoratet er, vil direktøren dog ikke komme ind på.



"Beløbet er jeg ikke så meget for at komme ud med. Det kommer lidt an på, hvor længe kontrakten kommer til at løbe," siger han.



Ifølge det uafhængige sponsorbureau Sponsorpeople, der er baseret i København, viser flere analyser en estimeret årlig vækst på ca. 20 pct., når det kommer til sponsorater og reklamer inden for e-sport.



Ville ikke investere i andre sportsgrene



E-sporten er noget for sig selv, mener Anders Sejersdal, der ikke kunne forestille sig at kaste penge efter andre sportsgrene.



"E-sport er et helt specielt match for os, fordi det interesserer vores kunder og vores samarbejdspartnere, men også vores egne nuværende og kommende medarbejdere. Vi har ikke investeret i andre sportsgrene," siger den adm. direktør.



At en ny type virksomheder begynder at investere i sport, er en tendens, som sponsor-ekspert Thomas Badura, adm. direktør hos Sponsorpeople, kan genkende.



"De virksomheder, der vil investere i e-sport, er de samme virksomheder, der sponsorerer andet sport, men nye virksomheder er også kommet til. Her er Capgemini et godt eksempel. Vi vil sandsynligvis se nogle nye aktører, der begynder at bevæge sig ind i e-sporten," siger han.



Sportsgrenen har da heller ikke nået sin tophøjde. Faktisk kommer e-sporten til at vokse i mange år endnu, vurderer Thomas Badura, adm. direktør hos Sponsorpeople.



"Det forventes at publikum til e-sport vil vokse fra godt 380 millioner i år til over 500 millioner i år 2020. Alene væksten de seneste fire år har været tæt på en fordobling," siger han.



Dog er flere sponsorer i tvivl om, hvor branchen vil være om to-fem år. Men ifølge Thomas Badura handler tvivlen ikke om, hvorvidt sporten vil være en succes eller ej, men hvordan de forskellige platforme vil udvikle sig, og hvordan man bedst kan udnytte et sponsorat.



"I dag ser vi, at flere sponsorer køber ind, fordi de ikke vil gå glip af at være med. Men de mangler at definere, hvordan de kan udvikle indholdet og bruge det i forhold til deres målgruppe. Hvis brands ikke finder ud af, hvorfor de er i e-sporten og hvordan de kan bruge det, kommer de til at gå glip af en masse muligheder og muligvis tabe mange penge," siger Thomas Badura.



Virksomhederne, der investerer, skal derfor være opmærksomme på deres målgruppe. Målgruppen har længe været domineret af 18-35-årige, med en fordeling på lidt over 60 pct. på herrer og lidt under 40 pct. på kvinder. Men målgruppen er ved at rykke sig, fortæller Thomas Badura.



"Et lidt ældre publikum er ved at komme til. Og det at forstå sporten og målgruppen er vigtigt, for det er en anderledes målgruppe end ved traditionel reklame eller ved mere klassiske sponsorpartnerskaber. Hvis man taler forkert til e-sportens målgruppe, bliver man som brand ikke taget godt imod," siger han.



North hjælper med rekruttering af medarbejdere



Flere af Norths e-sportspillere klarer sig rigtig godt, især inden for Counter-strike, hvor North-holdet ligger mellem nummer otte og ti på verdensranglisten.



Spillerne rejser da også 150 dage om året til turneringer verden over, og ambitionen er at ende på en femte til syvende plads. Det fortæller Christian Sørensen, der er adm. direktør i North, og som mener, at Capgemini var det helt rigtige match for North.



"Capgemini var den rigtige samarbejdspartner for os, fordi de er super interesserede i e-sport, og de vil gerne skabe sig et navn i den sfære, der er i og omkring e-sporten. Samtidig kan vi hjælpe i rekrutteringen af medarbejdere, da der er stor korrelation mellem dem, der har teknikspecifikke kompetencer, og dem, der interesserer sig for e-sport," siger han.



Han oplever derudover, at det er en anden type virksomheder, der sponsorerer e-sport, end dem, der sponsorerer klassiske sportshold.



"Jeg synes, det er rigtig positivt, at virksomheder som Capgemini og lignende virksomheder begynder at sætte sig på det her område. Det er ikke længere kun endemiske virksomheder, der går ind i e-sport. Vi ser stadig en voksende interesse fra en type virksomheder, der ikke investerer i sport, og derfor ikke typisk betragtes som potentielle investorer. Jeg tror, det kun går én vej herfra," siger han.