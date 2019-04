Vattenfall vælger Siemens Gamesa: "En meget vigtig udvikling"

Opdateret 10.56 Det svenske energiselskab Vattenfall har indgået aftale med Siemens Gamesa om anvendelse af de nyest tilgængelige vindmøller på 10 megawatt til selskabets projekter i Nordsøen.



Planen er at installere 76 af disse møller i den hollandske havmøllepark Hollandse Kust Zuid 1&2, og hvis Vattenfall også går sejrrigt ud af buddet om at opføre Hollandse Kust Zuid 3&4, så vil de pågældende møller også blive opsat der.



Det samlede projekt involverer 152 møller, fremgår det af en meddelelse fra Vattenfall.



- Dette er en meget vigtig udvikling for os. Vi er stolte over at have sluttet os sammen med Siemens Gamesa, som har været en stærk og pålidelig partner i andre projekter, og vi er glade for at udvide vores samarbejde til Hollandse Kust Zuid, siger Gunnar Groebler, som er chef for Vattenfalls vindenergiaktiviteter.



Aftalen offentliggøres også i en særskilt meddelelse fra Siemens Gamesa. Heraf fremgår det, at selskabet er i endelige forhandlinger om at levere de nye SG 10.0-193 DD-havmøller til Hollandse Kust Zuid 1&2, som er blevet betegnet som verdens første subsidiefrie havmøllepark og efter planen skal være færdigbygget i 2023.



Og for Hollandse Kust Zuid 3&4 har parterne underskrevet en kontrakt, som er underlagt resultatet af den hollandske auktion og en endelig investeringsbeslutning hos Vattenfall.



- Vi ser meget frem til at udvide vores samarbejde med Vattenfall gennem disse projekter. Vattenfall demonstrerer igen deres tillid til og interesse for vores produkter, siger Andreas Nauen, som er direktør for Siemens Gamesas havmølleforretning.



/ritzau/FINANS