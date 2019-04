Huawei-stifter med markant udmelding: Klar til at sælge 5G-hardware til Apple

Den kinesiske soft- og hardwaregigant Huawei åbner nu for at sælge 5G-chips til konkurrenten Apple, hvis muligheden skulle byde sig.Det er i alt fald signalet fra Huaweis stifter og adm. direktør Ren Zhengfei i et interview med det amerikanske medie CNBC. Udmeldingen markerer ifølge CNBC et muligt skifte i Huaweis strategi, der indtil nu har benyttet sin teknologi eksklusivt i egne smartphones.For nuværende har Apple ikke selv udgivet en enhed, der kan understøtte 5G-teknologien. Derfor er udmeldingen også et skridt imod øget konkurrence for Apples tidligere leverandører Qualcomm og Intel, som ikke er blevet brugt meget i forbindelse med Apples seneste iPhone-serie.Qualcomm har ellers et 5G-modem klar, men ligger i åben krig med Apple om bl.a. patenter, mens Intel først forventes at komme med et brugbart produkt i 2020.I samme ombæring med udmeldingen roser Ren Zhengfei konkurrenten Apple samt Steve Jobs, der tilbage i tiden var manden bag Apple."Hr. Jobs var fantastisk, ikke kun fordi han skabte Apple, men fordi han skabte en æra, mobilinternettets æra. At sige, han var fantastisk er en underdrivelse. Jeg synes, han var super-fantastisk," er Ren Zhengfei citeret for at sige til CNBC.