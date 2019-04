GN er markedsleder efter fortsat succes hos veteraner

Relateret indhold Artikler

Danske GN Hearing har stadig masser af succes hos den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner.



I marts fortsatte fremskridtene i markedsandelen for GN Hearing - både når man måler på værdi og antallet af solgte enheder.



Målt på værdi voksede det danske selskabs markedsværdi i marts til 28,0 pct. fra 26,1 pct. i februar. Samtidig tabte Sonova igen lidt terræn og bakkede til 27,6 pct. fra 28,2 pct., og dermed er GN Hearing for første gang markedsleder.



Ligeledes danske Demant måtte se sin markedsandel bakke til 17,2 pct. fra 18,2 pct., og også Sivantos, der er i færd med at lade sig fusionere med Widex, bakkede en smule. Amerikanske Starkey gik marginalt frem.



Kigger man på antallet af solgte enheder, er det fortsat Sonova, der også rangerer som verdens største høreapparatproducent, der er førende hos VA.



NYT TOPPRODUKT BAG SUCCESEN



Her var schweizernes markedsandel i marts 28,9 pct. mod 29,5 pct. i februar. GN Hearing gik frem til 26,3 pct. fra 24,7 pct., og Demants andel faldt til 18,6 pct. fra 19,4 pct.



Det er særligt lanceringen af topproduktet Resound Linx Quattro i november, der har bragt GN Hearing så stor succes hos VA, hvor det danske selskab også tidligere har klaret sig flot med sine trådløse topprodukter.



Med Resound Linx Quattro fik GN tilføjet genopladelige batteriteknologi til VA-kontrakten, og det har selskabet tidligere manglet, da netop den teknologi er uhyre populær hos VA.



Det er også den primære årsag til, at GN Hearings markedsandel inden introduktionen var kraftigt på vej nedad.



Samtidig er produktet i den allerdyreste ende af markedet, og det slå positivt igennem i markedsandelen målt på værdi.



KRAFTIGT VOKSENDE SEGMENT



VA-kanalen har været kraftigt voksende i starten af 2019, hvor store dele af den samlede markedsvækst i USA - der er verdens største enkeltstående marked - er kommet netop derfra.



Med de seneste års vækst i kanalen styrer VA mod en tilpasning af omtrent 1 mio. høreapparater i år, og salgskanalen udgør lidt mere end 20 pct. af hele det amerikanske marked.



Derfor er salget af høreapparater og teknologi til VA også meget afgørende for høreapparatproducenterne.



/ritzau/FINANS