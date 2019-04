Verdens største fly er for første gang kommet på vingerne

Verdens største fly har gennemført sin første testflyvning.



Lørdag aften dansk tid kom flyet, der har et vingefang på størrelse med en amerikansk fodboldbane og går under navnet Roc, for første gang på vingerne over Mojave-ørkenen i Californien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Flyet er bygget af Stratolaunch Systems, som er den nu afdøde medstifter af Microsoft Paul Allens virksomhed.



"I dag fløj Stratolaunch-flyet 2,5 timer over Mojave-ørkenen med en tophastighed på 189 mil i timen," skriver virksomheden på Twitter.



Det svarer til en hastighed på godt 300 km i timen.



Fløj over Mojave-ørkenen



Den første flyvetur for det hvide fly blev overværet af hundredvis af tilskuere, der var mødt op ved landingsbanen i Mojave Air and Space Port.



Flyet er designet til at skyde satellitter med en vægt på op til næsten 227 ton i kredsløb om Jorden fra luften. Målet er at gøre det både hurtigere og billigere at sende satellitter ud i rummet.



Roc er udstyret med seks motorer og har et vingefang på 117 m. Dermed er det verdens største fly - der dog er overgået i længden af det russiske fragtfly Antonov-225. Det skriver nyhedsbureauet AP.



Stratolaunchs direktør, Jean Floyd, kalder i en pressemeddelelse prøveflyvningen for "fantastisk".



"Dagens flyvning fremmer vores mission om at skabe et fleksibelt alternativ til opsendelse fra Jorden," siger direktøren ifølge Reuters.



Skal bruges til satellitter



Stratolaunch Systems, der blev stiftet i 2011, satser på at tjene penge på en øget efterspørgsel de kommende år på luftfartøjer, der kan sende satellitter i kredsløb.



Virksomheden konkurrerer blandt andet med Elon Musks virksomhed SpaceX samt virksomheden United Launch Alliance, som er et samarbejde mellem Boeing og Lockheed Martin.



Stratolaunch planlægger at sende de første raketter med Roc tidligst i 2020.



Paul Allen døde i oktober 2018 blot få måneder efter lanceringen af det enorme fly.



"Vi ved alle, at Paul ville have været stolt over at bevidne dagens historiske præstation," siger Jody Allen, Paul Allens søster.



/ritzau/