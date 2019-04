Efter stor opjustering i Audio-divisionen: GN-aktionærer scorer 3,5 mia. kr.

Aktionærerne i GN blev 3,5 mia. kr. rigere fredag, da aktien steg 7,8 pct. til 336,30, og det sendte den samlede markedsværdi op i 49 mia. kr., efter at selskabets Audio-del opjusterede forventningerne til hele året.



Faktisk har 2019 indtil nu været et rigtig godt år for aktionærerne i GN, der samlet har set markedsværdien stige med 26 mia. kr. - eller knap 40 pct.



GN kunne fredag fortælle, at selskabets Audio-division har klaret sig overraskende godt i årets første kvartal, og det har givet anledning til en opjustering af årets forventninger til forretningsområdet.



Selskabet ser nu en organisk vækst på mere end 19 pct. i Audio, hvor det tidligere hed mere end 15 pct. Og EBITA-marginen ses nu lande på cirka 20 pct., hvor forventningen tidligere lød på mere end 19 pct.



De foreløbige tal for første kvartal 2019 for headset-forretningen viste desuden en omsætning på 1333 mio. kr. og en organisk omsætningsvækst på 36 pct. Til sammenligning endte omsætningen i divisionen i de første tre måneder af 2018 på 931 mio. kr.



/ritzau/FINANS