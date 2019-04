ISS lancerer bonusprogram efter ny strategi

Relateret indhold Tilføj søgeagent ISS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer ISS

Servicekoncernen ISS har igangsat et særligt bonusprogram, der tildeles ledelsesgruppen og andre udvalgte medarbejdere i koncernen, hvis selskabet lever op til de vækstambitioner, som det offentliggjorde i forbindelse med en selskabsmeddelelse den 10. december sidste år.



Det fremgår af en meddelelse fra ISS fredag eftermiddag.



Bonusprogrammet tildeler de gældende medarbejdere performancebaserede aktier, som giver ret til en ISS-aktie.



Bonusprogrammet strækker sig over 14 måneder og blev igangsat den 1. januar i år. I alt venter ISS at uddele 331.350 performancebaserede aktier svarende til en markedsværdi på 60 mio. kr.



/ritzau/FINANS