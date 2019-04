Roblon-boss: Nedjustering tager højde for worst case

Der er taget højde for det absolut værste scenarie i forbindelse med den nedjustering, som Roblon har foretaget.Sådan lyder det fra Lars Østergaard, administrerende direktør hos Roblon, efter at selskabet fredag formiddag har sænket sine forventninger til indeværende regnskabsårs omsætning og indtjening."Det er worst case scenariet, vi har justeret vores forventninger efter," siger Lars Østergaard.En stor del af nedjusteringen skyldes økonomiske problemer hos en af Roblons største kunder, den tyske vindmølleproducent Senvion, der undersøger muligheder for rekonstruktion af sin forretning."Vi har ryddet alt i den her forbindelse, som konsekvens af at Senvion er i en mere usikker situation, end de var for blot to måneder siden – i hvert fald os bekendt," fortæller Lars Østergaard.For nuværende har Roblon fjernet tidligere indlagte forventninger til omsætning og indtjening vedrørende Senvion for den resterende del af regnskabsåret 2018/19.Men ender Senvion med at blive reddet i et eller andet omfang, så afviser Roblon-direktøren ikke, at der kan komme endnu en justering af forventningerne - og denne gang i opadgående retning."Jeg håber på, at de kommer i gang igen. Og så vil vi tage bestik af situationen i forhold til eventuelle opjusteringer," fortæller han.I april 2018 indgik Roblon en treårig projektkontrakt med Senvion, og i henhold til kontrakten har Roblon opgjort foreløbige krav vedrørende påførte omkostninger grundet nedsat produktion på kundens vingefabrik samt manglende opfyldelse af aftalt minimumskøb i projektkontraktens første år for perioden fra april sidste år til april i år.Lars Østergaard kan ikke oplyse, hvor meget selskabet mere præcist håber at kunne modtage i kompensation fra Senvion, men han siger, at Roblon føler, det har en god juridisk dækning i forhold til at kræve kompensation i sagen.

Aktie: Roblon B

/ritzau/FINANS