Analytiker vil ikke udelukke flere opjusteringer for GN Audio

Relateret indhold Aktieordbog

En organisk vækst på 36 pct. i første kvartal for GN Audio, der er GN's division for headset, har fået GN til at opjustere de finansielle resultater for året for GN Audio.



Selskabet ser nu en organisk vækst på mere end 19 pct., hvor det tidligere hed mere end 15 pct., og potentielt set er der formentlig også mere at komme efter, vurderer analytiker.



"Normalt når de kommer så godt fra start, gemmer de lidt til senere. De vil gerne være sikre på at nå de 19 pct., som de har guidet, og det betyder, at hvis det momentum, som de helt klart har haft i første kvartal, fortsætter, så er der mulighed for, at der kan komme en opjustering igen senere på året," siger Rune Majlund Dahl, der er analytiker hos DNB Markets, og tilføjer:



"Fordi vi er så tidligt på året, vil GN ikke guide aggressivt, og det er også, hvad vi har set i tidligere år: At der kan komme flere opjusteringer i løbet af året, hvis momentum fortsætter, så jeg vil bestemt ikke udelukke flere opjusteringer," siger han.



Svære sammenligningsgrundlag venter



Han påpeger dog, at GN Audio vil få svært ved at hente samme vækstrater i andet halvår af 2019, som første kvartal har budt på, alene fordi sammenligningsgrundlaget er sværere, fordi første kvartal sidste år udgjorde et blødt sammenligningsgrundlag.



Det hænger blandt andet sammen med, at GN Audios forbrugerforretning - der er den klart mindste del af forretningen - på det tidspunkt stadig bidrog med negativ vækst, inden en vending slog igennem i andet kvartal og de efterfølgende kvartaler.



Første kvartal 2018 var dermed det sidste af mange på stribe, hvor forbrugerforretningen var det klart svage kort i regnskabskabalen.



GN Audio vokser i størrelse og betydning



Fredagens opjustering vidner om, at GN Audio efterhånden har vokset sig til en størrelse, hvor forretningsbenet udgør en betragtelig del af forretningen, fremhæver Rune Majlund Dahl, og det bør lægge tidligere rygter i graven.



"Det er værd at nævne, at Audio vokser markant mere end GN's høreapparatforretning, og også at Audios marginer nu er tæt på høreapparatmarginerne. Der er ikke den store forskel på forretningerne nu, i og med at Audio er vokset så hurtigt de seneste par år og er blevet en stor del af forretningen. Man regner med, at Audio udgør 47 pct. af forretningen i 2019, og det er ikke mange år siden, at det kun udgjorde 30 pct.," siger Rune Majlund Dahl og fortsætter:



"Det betyder, at væksten i Audio har fået større betydning på gruppeniveau. På et lavpraktisk niveau betyder det også, at de her rygter, som der på et tidspunkt var, om, at man kunne dele Audio og GN Hearing, tror jeg ikke kommer til at ske, fordi Audio er så stor og vigtig en del af GN nu."

/ritzau/FINANS