Novo indleder klinisk samarbejde med Gilead om fedtleversygdom

Novo Nordisk og amerikanske Gilead Sciences har startet et samarbejde om et klinisk forsøg, der kombinerer de to selskabers præparater til behandling af nonalkoholisk fedtleversygdom, Nash.Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse fredag.Det påtænkte forsøg kombinerer Novos Semaglutid samt Gileads Cilofexor og Firsocostat til behandling af patienter med Nash."Vi er meget glade for muligheden for at indgå i dette kliniske samarbejde med Gilead, som kombinerer Novo Nordisks semaglutidprogram i Nash med Gileads kliniske programmer for at give nye indgange til behandling af sygdommen," siger Mads Krogsgaard Thomsen, forskningschef i Novo Nordisk, i meddelelsen.I starten af april sagde Novos administrerende direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, til Børsen, at sygdommen inden for tre til fem år kan være et forretningsområde for Novo Nordisk."Når vi nu fokuserer på Nash, så er det ikke noget, vi kigger på over en tiårig horisont. Inden for tre-fem år skal vi gerne have noget, der gør, at man siger, at Novo Nordisk er inden for Nash," sagde han.Markedet vurderes til at blive mere end 120 mia. kr. værd i midten af 2020'erne, skriver Børsen. Flere selskaber et ved at udvikle lægemidler på området.Omtrent 16 mio. amerikanere anslås at lide af Nash-sygdommen, hvor fedt, der ikke kommer fra et usundt alkoholindtag, ophobes i leveren./ritzau/FINANS

