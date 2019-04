Cbrain vinder ordre i Tyskland

Relateret indhold Tilføj søgeagent CBrain Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer CBrain

Softwareselskabet Cbrain har vundet en ordre i Tyskland, hvor det skal levere sin F2-baserede løsning til en myndighed i den tyske centraladministration.



Det oplyser Cbrain i en meddelelse fredag formiddag.



"Det er gennem en række offentlige udbud lykkedes Cbrain at komme ind som leverandør til myndigheden, og dette er den sjette ordre, som Cbrain har vundet hos denne myndighed," skriver selskabet i meddelelsen.



Af konkurrencemæssige årsager ønsker Cbrain ikke at oplyse navnet på myndigheden. Men selskabet fortæller, at der er tale om en stor myndighed, som er repræsenteret i alle tyske delstater.



"Myndigheden repræsenterer dermed et stort potentiale for Cbrain som leverandør af yderligere løsninger, både til myndighedens mange afdelinger og som digital platform inden for nye fagområder," skriver selskabet videre i meddelelsen.



Den seneste ordre betyder, at Cbrain yderligere udbygger sine aktiviteter i Tyskland og vil ansætte flere medarbejdere.



Cbrain-aktien får desuden et godt nøk opad efter annonceringen, og aktien stiger med over 4,5 pct til kurs 24,3 kr.



Gennem det seneste år har aktien ellers fået et hak i tuden, da den er faldet med over 35 pct., men fra 1. januar og til i dag har genvundet omkring 20 pct.



/ritzau/FINANS / jamo