Mærsk køber nyt brændstofssystem til Supply Service-skibe

Maersk Supply Service har indgået en aftale med Eniram - der er et selskab under finske Wärtsilä - om installation af et nyt energiovervågningssystem til nogle af selskabets skibe.



Det er et led i planerne om at spare på brændstofforbruget frem mod de nye emissionsregler, der træder i kraft i 2020, oplyser selskabet i en pressemeddelelse fredag.



Kontrakten er lavet på i første omgang to skibe, og efter at der er gennemført test af systemet på de to, er det planen, at systemet skal udbredes til yderligere fire skibe, fremgår det.



"Som en ansvarlig skibsoperatør med en forpligtelse over for vores kunder og miljøet er energieffektivitet i toppen af vores dagsorden. Vi er begejstrede for officielt at indgå dette partnerskab med Wärtsilä om at begynde et pilotprogram for Energy Advisory System," siger Claus Bachmann, der er driftsdirektør hos Maersk Supply Service, i meddelelsen.



"Denne avancerede teknologi vil gøre os i stand til at være smartere og mere fleksible i vores indsats for at reducere brændstofforbruget. Det er en stor milepæl for vores energieffektiviseringsrejse, som vil få betydelige fordele for miljøet og vores kunder," fortsætter han.



Testen af systemet på de første to skibe skal udføres i løbet af sommeren 2019, fortæller Maersk Supply Service.



Maersk Supply Service er efter børsnoteringen af Maersk Drilling i begyndelsen af april det sidste selskab under de gamle energiaktiviteter, som Mærsk i september 2016 lavede en plan for at udskille fra selskabet.



I slutningen af marts oplyste Mærsk dog, at selskabet dropper at få Maersk Supply Service udskilt, da det ikke lykkedes at finde en tilfredsstillende løsning. Derfor optræder selskabet nu igen som fortsættende aktiviteter i Mærsks regnskabsbøger.



/ritzau/FINANS