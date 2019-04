Sydbank: Vestas køb af Sowitec-aktier er spændende og ikke uden risiko

Vestas har indgået en aftale med projektudvikleren Sowitec om at købe 25,1 pct. af aktierne i selskabet, og dermed kan den danske vindmølleproducent komme i konkurrence med selskabets egne kunder.



"Det er spændende og nyt, men det er bestemt ikke uden risiko. Vestas kommer i et eller andet omfang i direkte konkurrence med selskabets kunder. Det behøver ikke at være et problem, men det er en balancegang," siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank.



Selv om Vestas i første omgang kun køber en minoritetsandel af den tyske projektudvikler, så får det danske selskab ifølge aftalen også en option på at købe de resterende aktier i selskabet i løbet af de næste tre år.



Sowitec har omkring 60 projekter inden for landvind og solenergi rundt om i verden med en samlet kapacitet på mere end 2600 megawatt (MW).



"Det er et selskab, der opsætter vindmøller og solceller på mange nye markeder. Det er aktivt i dele af Fjernøsten og Latinamerika - altså på nogle markeder, hvor væksten ser ud til at blive rigtig høj."



"Der er ingen tvivl om, at ved at Vestas gør sig fortjent til at levere møller til det, selskabet har i pipelinen - det gør man da forhåbentligt - så kommer Vestas til at stå med en meget stærk portefølje af projekter, der kan leveres møller til."



"Udfordringerne er, om Sowitec evner at vinde projekterne, og om de andre selskaber, der vinder andre projekter, fravælger Vestas, fordi selskabet er i seng med Sowitec," siger Jacob Pedersen fra Sydbank.



IKKE EN UMULIG BALANCEGANG



Aktieanalysechefen påpeger dog også, at det ikke er første gang, at en udvikler af vedvarende energiprojekter har slået pjalterne sammen med en leverandør.



Eksempelvis købte General Electric (GE) for to år siden danske LM Wind , der producerer vindmøllevinger og i dag fortsat leverer vinger til andre aktører.



"Det er ikke en umulig balancegang, men Vestas må sidde med en rigtig god indsigt i, at det her selskab og kunderne tjener rigtig mange penge. Det har de måske gjort i en periode, men jeg er ikke overbevist om, at kunderne kommer til at tjene styrtende med penge på de projekter, som de i øjeblikket har presset priserne på hos Vestas," siger Jacob Pedersen.



VESTAS HAVDE VARSLET STØRRE ROLLE I PROJEKTER



Vestas har fornylig også varslet, at selskabet i fremtiden ville spille en større rolle i forbindelse med udviklingen og opførelsen af en vindmøllepark. Ifølge Sydbank blev det også nævnt på selskabets generalforsamling i starten af april i år.



"Nu var ledelsen i gang med at tale for det her på generalforsamlingen, men hvis du havde spurgt mig forud for det, så ville jeg havde sagt, at det med at man teamer op med og hjælper kunderne med at få lavet det bedst mulige projekt, lignede en meget bedre løsning end at købe op i denne del af værdikæden."



"Men Vestas må have en fornemmelse af, at det er noget, der kan tjenes mange penge på," siger Jacob Pedersen.



Aftalen om købet af ejerandelen forventes at blive gennemført i løbet af andet kvartal efter godkendelser fra konkurrencemyndighederne, oplyser Vestas og Sowitec Group i to separate meddelelser torsdag aften.



/ritzau/FINANS