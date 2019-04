Vestas bekræfter: Vil købe 25,1 pct. af aktierne i projektudvikleren Sowitec

Opdateret kl. 21:42 - Den danske vindmølleproducent Vestas har indgået en aftale med projektudvikleren Sowitec om at købe 25,1 pct. af aktierne i selskabet. Samtidig har det danske selskab mulighed for at overtage resten i løbet af de næste tre år.



Aftalen forventes at blive gennemført i løbet af andet kvartal efter godkendelser fra konkurrencemyndighederne, oplyser både Vestas og Sowitec Group i to separate meddelelser.



Derudover vil Vestas også få en option på at købe de resterende aktier i selskabet i løbet af de næste tre år.



- Med købet af en minoritetsaktie i Sowitec får Vestas adgang til en selvstændig udviklingsenhed, der styrker vores fællesudviklingsportefølje og forbedrer vores løsninger og muligheder i strategiske markeder i Latinamerika, siger Juan Araluce, der er salgsdirektør hos Vestas, i en meddelelse torsdag aften.



I meddelelsen skriver den danske vindmølleproducent også, at købet af minoritetsandelen - og muligheden for på et senere tidspunkt at købe resten af aktierne i det tyske selskab - sker, som et led i Vestas' strategi om at øge muligheden for at samarbejde med kunderne i projektudviklingen i visse markeder.



Privatejede Sowitec Group blev stiftet af Gerd og Frank Hummel i 1993, og selskabet har udviklet vedvarende energiprojekter i store dele af verden. Det drejer sig om både landvind- og solenergiprojekter.



Sowitec har hovedkvarter i Tyskland, og selskabet har omkring 60 projekter inden for landvind og solenergi rundt om i verden med en samlet kapacitet på mere end 2600 megawatt (MW).



Den tyske projektudvikler ventes at kunne fremvise en samlet omsætning for 2018 på omkring 30 mio. euro, hvilket svarer til omkring 223 mio. danske kr., oplyser Vestas, der samtidig slår fast, at købet ikke vil påvirke det danske selskabs indtjening i år markant.



