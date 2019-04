Svensk entreprenør lander milliardordre i København: "Dette projekt er i særklasse unikt"

Opdateret kl. 16:21 - Svenske NCC, der er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling, har landet en aftale på mere end 1,5 mia. svenske kr. - eller knapt 1,1 mia. kr. - vedrørende en byggeopgave i København.



Aftalen omfatter bygning af 233 boliger på Kronløbsøen, som er en ny ø i Københavns Nordhavn.



Det fremgår af en meddelelse fra NCC.



"Dette projekt er i særklasse unikt. Det er ikke hver dag, at man som entreprenør får mulighed for at bidrage til denne form for byudvikling. Så vi får alle vores erfaringer og kompetencer i spil i dette projekt, som vi glæder os meget til at komme i gang med," siger Palle Bjerre Rasmussen, direktør i NCC Danmark, i meddelelsen.



Inspirationen til det nye projekt stammer fra Møns Klint, og under bryggeriet vil der være en parkeringskælder i fire etager med plads til 1100 biler. Den nye ø bliver forbundet af tre broer og en tunnel.



PensionDanmark forventer høj efterspørgsel



Bag byggeprojektet står projektselskabet Kronløbsøen Projekt P/S. Selskabet ejes af By & Havn, PensionsDanmark og ejendomsudviklingsselskabet Nordkranen, der ejer henholdvis 50 pct., 40 pct. og 10 pct.



"Vi er glade for at kunne igangsætte de attraktive boliger på en ny ø i Kronløbsbassinet med en helt fantastisk beliggenhed tæt på vand, by og metro," lyder det fra PensionDanmarks adm. direktør, Torben Möger Pedersen, i meddelelsen.



Han fortsætter:



"I kraft af beliggenhed, tilgængelighed, kvalitet og bæredygtighedscertificering forventer vi en høj efterspørgsel efter boligerne, så vi sikrer vores medlemmer et godt afkast."



NCC vil påbegynde arbejdet på opgaven denne sommer og venter at være færdig mod slutningen af 2023.