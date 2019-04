ISS-konkurrent udvider større kontrakt med dansk politi

Det svenske serviceselskab Coor, der er blandt ISS' konkurrenter, har fået en kontrakt til en værdi af cirka 2,5 mia. svenske kr., svarende til 1,8 mia. kr., med det danske politi, Anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen.



Det skriver det svenske nyhedsbureau Direkt.



Aftalen gælder for seks år.



Coor har siden 2012 haft en kontrakt med det danske politi, og den nye kontrakt kan forlænges med yderligere tre år.



Coor købte sidste år det danske rengøringsselskab Elite Miljø i en handel til 220 mio. kr. på gældfri basis. Elite Miljø omsætter for 700 mio. kr. om året og har 2000 ansatte i Danmark.



Formelt set må Coor vente i to uger på eventuelle indsigelser fra andre leverandører, inden de har fået kontrakten, skriver Direkt.



Coor stiger med 1 pct. torsdag middag på børsen i Stockholm.



/ritzau/FINANS