Amerikanske politikere forenes i kamp mod høje medicinpriser

Der herskede onsdag sjælden enighed mellem demokrater og republikanere om, at der må skrides ind over for skyhøje medicinpriser i USA, og at en reform af systemet, der giver anledning til de høje priser, er på sin plads. Det fremgår af New York Times efter en høring onsdag i Repræsentanternes Hus, hvor blandt andet Novo Nordisks topchef i USA, Doug Langa, aflagde vidneforklaring sammen med direktører fra rivalerne Sanofi og Eli Lilly.Desuden var flere af de store amerikanske indkøbsforeninger, Express Scripts, CVS Health og OptumRx, repræsenteret ved høringen.Ifølge New York Times udtrykte politikerne voldsom frustration over prisstigningerne på insulin og lovede at arbejde for at tøjle de høje priser."I har gjort noget i dag, som vi har prøvet at gøre i kongressen i mange år, og det er at skabe enighed på tværs af partierne," sagde republikaneren Earl L. Carter efter den tre timer lange høring ifølge New York Times.Han fik støtte fra demokraten Jan Schakowsky, der indikerede, at begge sider i kongressen var enige om, at få ændret systemet.Problemet er, at medicinalselskaberne i en årrække har hævet deres listepriser så meget, at det er nærmest umuligt for amerikanere uden sundhedsforsikringer at betale for lægemidlerne.Derimod mærker mange amerikanere med sundhedsforsikringer ikke i samme grad prisstigningerne, da medicinalselskaberne yder store rabatter til forsikringsselskabernes indkøbsselskaber. Også den gruppe rammes dog fra tid til anden, når huller i forsikringsdækningen betyder, at de må betale helt eller delvist af egen lomme.Insulinproducenterne forklarede under høringen, at listepriserne på medicin er steget blandt andet som følge af, at de er tvunget til at give større og større procentvise rabatter til indkøbsforeningerne, der rådgiver forsikringsselskaberne, hvis de vil undgå, at deres insulin helt bliver strøget af tilskudslisterne. Insulinproducenterne fortalte desuden om, at deres nettopriser - det vil sige, det de selv fik for medicinen efter rabatter - var faldet i de senere år. Problemet er bare, at rabatterne ikke altid kommer patienterne tilgode, var meldingen fra insulinproducenterne.Fra indkøbsforeningernes side blev der ifølge mediet Regulatory Affairs Professionals Society modsat peget fingre af de høje listepriser, som producenterne alene er herre over.Høringen er den seneste af en række i kongressen om høje medicinpriser, der efterhånden i et par år har haft amerikanske politikeres bevågenhed.Trump-administrationen foreslog i februar at forbyde, at medicinalselskaberne yder rabatter til indkøbsforeningerne. Rabatterne er i dag undtaget forbuddet mod returkommission. I stedet vil rabatter kunne ydes direkte til patienterne./ritzau/FINANS