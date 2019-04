Amerikanske bilfabrikanter forbereder sig på skrækscenarie

Flere amerikanske bilfabrikanter kan se frem mod et skrækscenarie, efter at Trump-administrationen forbereder sig på at sætte Obama-regeringens forureningsbegrænsede tiltag i backgear.



Det skriver New York Times.



Flere nervøse bilfabrikanter er gået i gang med at planlægge en strategi til det værst tænkelige scenarie - en splittelse i markedet, hvor nogle stater følger Trumps svækkede regler, mens andre ikke gør.



Trump-administrationen er blevet enige om detaljerne i planen om at mildne de tidligere strikse regler mod forurening. De nye regler vil blandt andet tillade biler kun at kunne køre 37 mile per gallon i modsætning til de tidligere 54,5 mile.



Californien og 13 andre stater vil fortsætte med at følge de strikse regler, og det gør bilfabrikanterne nervøse for, om amerikanerne fremover bare vil krydse statsgrænserne og købe den type bil, som de vil have.



/ritzau/FINANS