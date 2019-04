AGF vil forhøje aktiekapitalen med 20 pct

Fodboldklubben AFG vil lave rettet emission og forhøje aktiekapitalen med 20 pct.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen torsdag morgen.



I alt vil AGF udstede 63 mio. nye aktier.



"Udstedelse af aktierne skal tilvejebringe kapital til øget sportslig konsolidering i relation til talentudvikling og Superliga-truppen, deltagelse i opførelse af akademiboliger i forlængelse af de nye klubhusfaciliteter på Fredensvang samt bidrage til fortsat opgradering af baneanlægget på Fredensvang, herunder investering i en Goal Stadion på anlægget," skriver AGF i meddelelsen.



Samtlige aktier tegnes uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Aktierne tegnes af en række erhvervspersoner fra Aarhus-området ramt nuværende medlemmer af AGF's bestyrelse.



"Ud over akademiboligerne skal kapitalforhøjelsen bruges til at etablere en såkaldt Goal Stadion på Fredensvang. En Goal Stadion er et unikt træningsmiljø, der udnytter den nyeste teknologi inden for fodbold til at skabe en innovativ, interaktiv og stimulerende træning, der især har til formål at styrke spillernes individuelle færdigheder," skriver AGF.



De nye aktier tegnes til samme kurs som lukkeniveauet onsdag, fremgår det endvidere af meddelelsen.



Onsdag lukkede AGF-aktien til 0,28 kr. efter en stigning på 6,9 pct.



/ritzau/FINANS