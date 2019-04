Opdateret kl. 20:44 - Den italienske kabelproducent Prysmian vil revurdere sit regnskab for 2018, som selskabet ellers offentliggjorde i starten af marts i år.



Den beslutning kommer i kølvandet på den nyeste udvikling i sagen om den problemramte kabelforbindelse mellem Skotland og Wales, der også kendes under navnet Western Link. Det skriver Bloomberg News.



I en meddelelse onsdag aften oplyser Prysmian, der er en konkurrent til danske NKT, at bestyrelsen har besluttet at aflyse den forestående ordinære generalforsamling den 17. april.



I stedet vil bestyrelsen mødes den dag for at diskutere og vurdere situationen, og om det er nødvendigt at lave justeringer i regnskabet.



Mandag fortalte Prysmian i en meddelelse, at den undersøiske kabelforbindelse er ude af drift, mens et problem med forbindelsen bliver undersøgt.



De indledende undersøgelser har vist, at problemet er opstået under idriftsættelsesfasen, og at det tilsyneladende er placeret i den del af kablet, der er under vand, fremgår det af onsdagens meddelelse.



- Prysmian har allerede mobiliseret skibe, der kan varetage reparationsarbejdet tidligst muligt. Baseret på tidligere erfaring estimeres det, at denne situation kan påvirke med mellem 60-80 mio. euro på det ordinære EBITDA for 2018, lyder det onsdag.



Selskabet afventer fortsat en mere detaljeret analyse af konsekvenserne af problemet med kabelforbindelsen, og det er derfor, at bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen.



- Det estimeres, at det udbytte, der kan blive foreslået af bestyrelsen efter revurderingen af regnskabet, kan blive udbetalt i juni, skriver Prysmian i meddelelsen.



/ritzau/FINANS